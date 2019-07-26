ООН призвала избежать эскалации из-за инцидентов в районе Черного моря

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал избегать эскалации в районе Черного моря, для чего все стороны должны «действовать в рамках международного права».

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм»,— ответил господин Хак на вопрос ТАСС о захвате российского танкера Nеyma. Он подчеркнул, что у организации на данный момент нет полной и независимой информации об инциденте.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права».

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Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».