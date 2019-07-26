РБК: вице-премьер Гордеев поручил устранить причину массовой гибели пчел

Вице-премьер России Андрей Гордеев дал указание ускорить внесение в правительство законопроекта, который возвращает Службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) полномочия по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами, сообщает РБК.

Как ранее заявляли в Россельхознадзоре, массовая гибель пчел в российских регионах напрямую связана с изъятием у ведомства соответствующих полномочий.

Нынешним летом массовая гибель пчел была зафиксирована в республиках Удмуртия и Мордовия, Курской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Рязанской, Орловской и других областях. Власти ряда регионов сейчас решают вопрос о компенсации ущерба, а также прорабатывают меры по предотвращению подобных ситуаций.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений. По версии следствия, работники ООО «Отрадаагроинвест» (растениеводческая структура ГК «Русагро») не приняли «своевременных и достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан» при внеплановой обработке посевов яровой пшеницы, в результате чего погибли 286 пчелосемей.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Следственный комитет постучался в улей».