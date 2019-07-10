СП Siemens и «Силовых машин» начало локализацию производства турбин в России

«Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ; СП Siemens и ПАО «Силовые машины») 2 июля подало в Минпромторг заявление о заключении специнвестконтракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности (ГТБМ). Согласно контракту, до середины 2023 года планируется локализовать компоненты «горячего тракта» и систему автоматического управления турбиной SGT5-2000E.

Как ожидается, уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе СТГТ составит не менее 90%. «В России создается производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности, что будет способствовать не только производству турбины Е-класса, но и модернизации энергетической отрасли, а также росту экспортного потенциала страны»,— приводит «Интерфакс» сообщение Siemens.

Компания определила потенциальных поставщиков для локализации компонентов «горячего тракта» (лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания). Изготовлением лопаток, в частности, может заняться ПАО «ОДК-Сатурн», которое уже получило техническую документацию для оформления коммерческого предложения. Также документы были отправлены ОАО «Металлист-Самара» и нескольким потенциальных производителям керамической плитки.

Ранее Siemens говорила о готовности локализовать 100% производства газовых турбин к 2024–2025 году. Сейчас локализация наиболее востребованной в стране турбины — SGT5-2000Е мощностью 187 МВт — составляет 62%.

Напомним, Минпромторг оценивал будущий рынок ГТБМ в России в 80 единиц к 2035 году. По расчетам министерства, потребуется заказ 42 турбин — этого, по мнению ведомства, достаточно, чтобы окупить инвестиции в создание российских ГТБМ.