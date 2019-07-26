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Фото: Capella Film

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 27–28 июля

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25 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых продолжение истории о французском сыщике Видоке, документальный фильм «Паваротти», переосмысление Шекспира в мелодраме «Офелия» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Видок: Охотник на призраков
Бойцовский клуб
Паваротти
Офелия
Король Лев
Солнцестояние
Мертвые не умирают
Анна
Человек-паук: Вдали от дома
Паразиты
Видок: Охотник на призраков (L'Empereur de Paris, 2018)

Видок: Охотник на призраков

Режиссер: Жан-Франсуа Рише
В ролях: Венсан Кассель, Патрик Шене, Ольга Куриленко
Жанр: триллер, криминальный, приключения / Франция / 110 мин.
Слоган: «Легендарный сыщик или гениальный преступник?»
В прокате: с 25 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В российский прокат фильм выходит под безобразным названием “Видок: Охотник на призраков”, навевающим мысли о мистико-криминальной чуши в духе Питофа. В оригинале же он называется проще и умнее: “Император Парижа”. Как объясняют его создатели, если в 1805 году, которым датировано начало действия, императором Франции был Наполеон I, то императором переполненного криминальной нечистью Парижа был Видок, поставивший свое знание уголовного подполья на службу родине. И никаких тебе призраков».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Бандит национальной безопасности»

Бойцовский клуб (Fight Club, 1999)

Бойцовский клуб

Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Брэд Питт, Эдвард Нортон
Жанр: триллер, драма / США, Германия / 139 мин.
Слоган: «Интриги. Хаос. Мыло»
В прокате: с 25 июля

Обзор “Ъ-Weekend”: «Редко какой фильм настолько соответствует мало что объясняющему определению “культовый”, но это именно тот случай. Вышедший через три года после публикации одноименного романа Чака Паланика, он провалился в американском прокате, получил оскорбительную номинацию на “Оскар” за лучший монтаж звука и спровоцировал полемику о насилии на экране, какой не бывало со времен кубриковского “Заводного апельсина”. Но во многом благодаря этому скандалу картина обрела поклонников по всему миру и в итоге стала лидером видеопродаж. По прошествии 20 лет “Бойцовский клуб” остается самым известным фильмом Дэвида Финчера, едва ли не лучшей ролью Брэда Питта и, пожалуй, главным высказыванием о конце 1990-х».

Подробнее о повторном прокате фильма — в материале «Ъ-FM»

Паваротти (Pavarotti, 2019)

Паваротти

Режиссер: Рон Ховард
Жанр: документальный, биография / Великобритания, США / 114 мин.
Слоган: «Голос. Человек. Судьба. Легенда»
В прокате: с 25 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Миру оперы до начала съемок “Паваротти” режиссер был совершенно чужд, и если в фильме что-то действительно подкупает, то это искренний восторг неофита, вдруг открывшего для себя удивительный мир, в котором люди выходят на сцену в странных костюмах, поют что-то непонятное, а другие люди, надо же, их слушают! И им это нравится! В остальном же Ховард старается втиснуть своего во всех смыслах larger than life героя в знакомые лекала рок-звезды».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Тенор без тени»

Офелия (Ophelia, 2018)

Офелия

Режиссер: Клер Маккарти
В ролях: Дейзи Ридли, Наоми Уоттс, Клайв Оуэн
Жанр: мелодрама, исторический / Великобритания, США / 114 мин.
Слоган: «Месть разрушает любовь»
В прокате: с 25 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Феминистская версия “Гамлета”, поставленная австралийкой Клер Маккарти с Дейзи Ридли (Рей из “Звездных войн”) в заглавной роли (компанию ей составляют Наоми Уоттс — Гертруда, и Клайв Оуэн — Клавдий). Впрочем, Шекспир тут не только переосмыслен гендерно, а в целом дополнен и исправлен: действие начинается за шесть лет до явления призрака отца Гамлета, а заканчивается совсем не так, как в пьесе. “Офелия” воодушевила публику “Сандэнса”, где состоялась ее премьера, но ничем не впечатлила жюри Московского кинофестиваля, в конкурсе которого фильм оказался в этом году».
Король Лев (The Lion King, 2019)

Король Лев

Режиссер: Джон Фавро
Жанр: анимационный, семейный, приключения / США / 118 мин.
Слоган: «Король вернулся»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три «Золотых глобуса» и один «Оскар») и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»

Солнцестояние (Midsommar, 2019)

Солнцестояние

Режиссер: Ари Астер
В ролях: Флоренс Пью, Джейк Рейнор, Уилл Поултер
Жанр: хоррор, триллер, драма / США / 147 мин.
Слоган: «Вековая тьма пробудится»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»

Мертвые не умирают (The Dead Don't Die, 2019)

Мертвые не умирают

Режиссер: Джим Джармуш
В ролях: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп
Жанр: хоррор, комедия / США, Швеция / 104 мин.
В прокате: с 11 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»

Анна (Anna, 2019)

Анна

Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Хелен Миррен, Александр Петров
Жанр: боевик, триллер / Франция, США / 119 мин.
Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередной блокбастер Люка Бессона, идеолога "европейского Голливуда", на этот раз — про новую взрывную блондинку в исполнении российской модели Саши Лусс (чтобы снять ее в главной роли, Бессон даже отправил Лусс подучиться мастерству в киношколе). Поскольку часть действия происходит в России, на втором плане засветились некоторые российские актеры (разумеется, не обошлось без Александра Петрова). Героиня — профессиональная убийца, которая без конца переодевается и эффектно уничтожает добрую сотню мужчин».
Человек-паук: Вдали от дома (Spider-Man: Far from Home, 2019)

Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендея, Джон Фавро
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 129 мин.
В прокате: с 4 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых “Мстителей”: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу».
Паразиты (Gisaengchung, 2019)

Паразиты

Режиссер: Пон Чун Хо
В ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ё Джон
Жанр: драма, комедия, триллер / Южная Корея / 131 мин.
Слоган: «Найди злоумышленника»
В прокате: с 4 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»

Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»

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