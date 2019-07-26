Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Миру оперы до начала съемок “Паваротти” режиссер был совершенно чужд, и если в фильме что-то действительно подкупает, то это искренний восторг неофита, вдруг открывшего для себя удивительный мир, в котором люди выходят на сцену в странных костюмах, поют что-то непонятное, а другие люди, надо же, их слушают! И им это нравится! В остальном же Ховард старается втиснуть своего во всех смыслах larger than life героя в знакомые лекала рок-звезды».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Тенор без тени»