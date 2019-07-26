Прокатная десятка

25 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых продолжение истории о французском сыщике Видоке, документальный фильм «Паваротти», переосмысление Шекспира в мелодраме «Офелия» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Михаил Трофименков: «В российский прокат фильм выходит под безобразным названием “Видок: Охотник на призраков”, навевающим мысли о мистико-криминальной чуши в духе Питофа. В оригинале же он называется проще и умнее: “Император Парижа”. Как объясняют его создатели, если в 1805 году, которым датировано начало действия, императором Франции был Наполеон I, то императором переполненного криминальной нечистью Парижа был Видок, поставивший свое знание уголовного подполья на службу родине. И никаких тебе призраков».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Бандит национальной безопасности»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Редко какой фильм настолько соответствует мало что объясняющему определению “культовый”, но это именно тот случай. Вышедший через три года после публикации одноименного романа Чака Паланика, он провалился в американском прокате, получил оскорбительную номинацию на “Оскар” за лучший монтаж звука и спровоцировал полемику о насилии на экране, какой не бывало со времен кубриковского “Заводного апельсина”. Но во многом благодаря этому скандалу картина обрела поклонников по всему миру и в итоге стала лидером видеопродаж. По прошествии 20 лет “Бойцовский клуб” остается самым известным фильмом Дэвида Финчера, едва ли не лучшей ролью Брэда Питта и, пожалуй, главным высказыванием о конце 1990-х».
Подробнее о повторном прокате фильма — в материале «Ъ-FM»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Миру оперы до начала съемок “Паваротти” режиссер был совершенно чужд, и если в фильме что-то действительно подкупает, то это искренний восторг неофита, вдруг открывшего для себя удивительный мир, в котором люди выходят на сцену в странных костюмах, поют что-то непонятное, а другие люди, надо же, их слушают! И им это нравится! В остальном же Ховард старается втиснуть своего во всех смыслах larger than life героя в знакомые лекала рок-звезды».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Тенор без тени»
Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три «Золотых глобуса» и один «Оскар») и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»
Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»
Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»
Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»
Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»