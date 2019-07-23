«Бойцовский клуб» вновь попробует силы в кинотеатрах

Фильм «Бойцовский клуб» снова выходит в прокат: с 25 июля его можно будет увидеть в российских кинотеатрах. В этом году культовому фильму Дэвида Финчера исполнилось 20 лет. Кстати, в 1999 году картина провалилась в американском прокате, а популярной она стала только через несколько лет.

Стоит ли прокатчикам теперь рассчитывать на значительные сборы? Аудитория у повторных показов, как правило, небольшая, и молодежи этот фильм, скорее всего, будет не интересен, считает президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов: «Сейчас в кино ходит люди, которые воспитаны совсем на других проектах: они любят комиксы, и я думаю, фильм “Бойцовский клуб” им не зайдет, хотя, конечно, он культовый. Но для нашей молодежи “Король Лев” и “Мстители” все-таки интереснее. С точки зрения экономики основные затраты идут на продвижение фильма, а здесь они практически отсутствуют. Поэтому здесь можно получить только какие-то небольшие средства, напомнить людям о хороших интересных проектах.

В том, чтобы показывать такие сокровища киноиндустрии, даже есть какая-то миссия, но в целом никто от этого не ждет больших сборов».

Главного героя фильма Тайлера Дердена до сих пор оценивают по-разному. Сегодняшний зритель воспримет картину по-новому, говорит кинокритик Даниил Ротштейн: «На фоне происходящей, особенно на Западе, культурной войны “Бойцовский клуб”, конечно, обретает новый смысл. Я не уверен, что если нынешние тренды сохранятся, в будущем оценки этой картины будут положительными. Сам режиссер от них воздерживался, а зрители и критики в 1999 году очень по-разному восприняли фильм. Я допускаю, что многие будут трактовать его в негативном ключе, что он вдохновил большое количество обиженных на мир молодых людей на культивацию достаточно токсичных агрессивных взглядов».

В базе данных сайта IMDb картина «Бойцовский клуб» занимает десятое место в списке лучших художественных фильмов всех времен и народов.