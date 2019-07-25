Памфилова: действия СКР не повлияют на ЦИК по незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире радио «Эхо Москвы» сообщила, что уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов не отразится на позиции комиссии Мосгоризбиркома при вынесении решения по незарегистрированным кандидатам.

«Что касается наших действий как Центральной избирательной комиссии. Это никак не отразится на том, о чем я сказала и что я декларирую. Все кандидаты — во-первых, у них есть презумпция невиновности,— сказала госпожа Памфилова.— И еще раз обещаю, что мы максимально объективно, если они сами этого захотят, и если они уверены в своей правоте. Если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах — кандидатов, мы это сделаем».

Действия правоохранительных органов она комментировать не стала, добавив, что они должны соблюдать закон в «такой чувствительный период», чтобы это не воспринималось как политическое давление. Элла Памфилова сообщила, что не знает, по чьей жалобе возбудили дело, и выразила надежду, что Мосгоризбирком к этому не причастен.

Окончательный вердикт по незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму будет представлен 26 июля на заседании МГИКа.

Напомним, восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили утром 25 июля повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил Следственный комитет России (СКР). Были арестованы оппозиционеры Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов и активист Либертарианской партии России Александр Арчагов. Все трое получили административные аресты по ст. 20.2 КоАП РФ. Ночью прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».