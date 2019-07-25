Расследованию «акустических атак» не хватило двух лет Почему до сих пор не установлена причина ухудшения здоровья американских дипломатов

История с пострадавшими на Кубе американскими дипломатами получила продолжение. Сотрудникам посольства в Гаване сделали МРТ и зафиксировали отклонения, которые могут повлиять на зрение и слух. Два года назад, работая на Кубе, они пожаловались на тошноту и головную боль. В итоге Госдепартамент США отозвал их на родину и предположил, что дипломаты подверглись акустической атаке. Что произошло на самом деле? Об этом — Иван Якунин.

Мигрени, головокружение, потеря памяти, слуха, зрения — это неполный список симптомов, на которые пожаловались американские дипломаты по прибытии на родину. Пока их обследовали врачи, ФБР проводило расследование. Сотрудники посольства жаловались на белый шум, который они слышали постоянно. Журналисты Associated Press узнали, как он звучал.

Главная версия следствия — акустическая атака. У Кубы сложные отношения с США после того, как Вашингтон ввел эмбарго и окружил остров военными кораблями. Дипломатические отношения восстановили только при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Казалось бы, все просто: мол, кубинцы мстят — не простили. Но ФБР не смогло найти в посольстве источник звука. Экс-советник республиканской партии США Джеймс Джатрас, впрочем, признался “Ъ FM”, что других объяснений для испорченного здоровья дипломатов найти не может: «Если мы посмотрим на отчет — не знаю, насколько он верен, — можно сделать вывод: какое-то устройство действительно могло применяться. Звук был, как будто жужжат насекомые, но он был постоянным. Насекомые так сделать не смогли бы. Видимо, что-то особое использовали, раз изменился состав мозга. Не знаю, очень много спекуляций на эту тему, а внятных ответов на вопросы нет».

Ученые установили, что в мозге сотрудников посольства изменилось соотношение объема белого и серого вещества. Но это не позволяет сделать выводы о том, что именно использовали для воздействия на дипломатов, настаивает заведующий лабораторией нейрофизиологии биофака МГУ Александр Каплан: «Любое воздействие неприродной интенсивности, конечно, влияет на мозг. Мы с вами бы могли здесь разобраться, если бы неврологи и ученые знали, как выглядят изменения при акустическом воздействии. Но никто такие опыты никогда не проводил и не будет проводить на человеке».

В поисках ответа “Ъ FM” обратился к доктору технических наук Виктору Селиванову — он представляет Россию в Европейской рабочей группе по оружию нелетального действия. По его словам, описанные в прессе подробности атаки не похожи ни на один из известных способов воздействия: «Ультразвук нормально действует только на людей до 18 лет. Единственно, бывает так называемый кальмодулиновый обмен, но для этого нужно очень длительное излучение, причем в диапазоне СВЧ, как в печках. Это специальная безэховая камера, чтобы не было отраженных сигналов. Происходит это многие часы, после чего, например, у кроликов могут быть какие-то мелкие кровоизлияния».

Пока все теории больше похожи на конспирологию. Гипотеза об СВЧ-излучении тоже звучала — со страниц The New York Times. После чего корреспондент CNN в Кубинской столице Патрик Оппманн нашел в этой истории российский след: «Мы почти ничего не знаем об этом оружии, потому что так мало стран его используют. Среди них, кстати, бывший Советский Союз и Россия, у которой были программы по разработке микроволнового оружия несколько десятилетий назад.

Нет доказательств, что его использовали и на Кубе, но это укладывается в сценарий. Вообще, это идеальное оружие — оно не оставляет следов».

Обследовавшие дипломатов медики говорят, что все полученные данные только предстоит изучить. Не завершило свое расследование и ФБР. Возможно, ответы скоро появятся, или историю спустят на тормозах.

Кубинские власти заявили, что исследование только еще больше запутывает ситуацию и нисколько не помогает приблизиться к реальной причине болезненного состояния американских дипломатов.