Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил правительству до 1 августа сформировать списки пострадавших от наводнения, а до 10 августа выплатить им все компенсации в полном объеме.

В частности, глава страны поручил федеральному правительству:

До 1 сентября оценить ущерб от наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры (детсадам и школам), объектам транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, а также личным подсобным хозяйствам, включая утрату урожая, поголовья скота и принятия решения об их возмещении.

До 15 августа разработать и утвердить план обеспечения жильем, лишившихся его граждан, а также подготовить общеобразовательные организации к началу нового учебного года и предоставить субсидии малому и среднему бизнесу пострадавшему от наводнения.

До 15 августа подготовить нормативные акты, предусматривающие ограничение на строительство жилья и соцобъектов в границах зон затопления и подтопления.

Правительству Иркутской области поручено:

Ежемесячно оперативно информировать пострадавших граждан о местах оказания помощи, порядке восстановления документов и переселения из пострадавших жилых мест, праве на получение выплат, а также «провести разъяснительную работу» среди граждан по реализации их жилищных и имущественных прав в отношении пострадавшего имущества

Проконтролировать «распределение и доведение» до граждан гуманитарной помощи.

В конце прошлой недели президент прилетел в Иркутскую область, чтобы проконтролировать восстановление территорий после паводка. Там он поговорил с жителями региона и ответил на вопросы о причинах наводнения.

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».