Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент поручил правительству до 1 августа сформировать списки пострадавших от наводнения, а до 10 августа выплатить им все компенсации в полном объеме.
В частности, глава страны поручил федеральному правительству:
Правительству Иркутской области поручено:
В конце прошлой недели президент прилетел в Иркутскую область, чтобы проконтролировать восстановление территорий после паводка. Там он поговорил с жителями региона и ответил на вопросы о причинах наводнения.
Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.
Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».
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