Ушел в отставку глава Бирского района Башкирии

Глава администрации Бирского района Александр Груздев подал в отставку. В приемной главы “Ъ-Уфа” эту информацию подтвердили. Исполняющим обязанности руководителя администрации района назначен бывший сити-менеджер Белебея Василий Петров (возглавлял администрацию района в 2016-2018 годах).

По данным портала «Проуфу», сегодня может смениться глава Благовещенского района. На 15 ч назначено внеочередное заседание местного совета, на котором должен быть рассмотрен вопрос о сложении полномочий главой администрации Фаритом Фазыловым, который занял эту должность в 2010 году.

Майя Иванова