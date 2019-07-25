Южная Корея и Россия проводят переговоры по инциденту с самолетом

Южная Корея и Россия начали в Сеуле переговоры о ситуации с полетом российского военного самолета у южнокорейского острова, сообщили «РИА Новости» в Министерстве обороны Республики Корея. По его данным, в переговорах участвует представитель посольства России, имя которого в министерстве не называют, и начальник управления политического планирования военного ведомства Южной Кореи Ли Вон Ик.

Результаты переговоров будут опубликованы после их завершения.

О встрече было заявлено. Южнокорейские СМИ ранее распространили информацию о принесении представителем Москвы «глубочайших извинений» в связи с якобы происшедшим нарушением воздушного пространства Южной Кореи российским самолетом. Эти слухи уже опровергло посольство РФ в стране.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россия за самолеты не извинялась».