СКР будет принимать сообщения о давлении на бизнес по спецканалу

В России появился специальный канал связи, по которому Следственный комитет России принимает сообщения о давлении на бизнес. «Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи»,— заявил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Господин Бастрыкин также напомнил, что лично на постоянной основе ведет прием представителей бизнеса.

В феврале такая линия появилась в петербургском управлении СКР. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 до 16:45 мск.

О проблеме силового давления на бизнес читайте в колонке Дмитрия Дризе для “Ъ”.