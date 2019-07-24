У партработников ищут бюджетную зарплату

В Перми возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения в особо крупном размере средств регионального бюджета сотрудниками местного отделения партии «Единая Россия». По одной из версий, партийцев фиктивно приняли на работу помощниками депутатов местного парламента — таким образом, их деятельность фактически финансировалась из бюджета. В рамках дела уже допрошен ряд руководящих сотрудников местного исполкома «Единой России», теперь очередь за депутатами заксобрания. Круг обязанностей помощников депутатов нормативными актами не определен, поясняют в заксобрании, поэтому доказать, что они не выполняли обязанностей по месту трудоустройства, следователям будет сложно.

В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предположительно, совершенного сотрудниками регионального исполкома «Единой России». Официально в СКР говорят, что в мошенничестве подозреваются «лица одной из политических партий, причинивших ущерб бюджету Пермского края в особо крупном размере». «Проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, установление круга лиц, подлежащих привлечению к ответственности»,— отметили в СУ СКР. По ч. 4 ст. 159 УК РФ виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Знакомые с ситуацией источники объясняют, что уголовное дело возбуждено по материалам пермского УФСБ.

4 июля сотрудники СКР и оперативники провели выемку документов в местном офисе «Единой России». По словам собеседников “Ъ”, в ходе обыска были изъяты положение о региональном исполкоме, штатное расписание сотрудников и ведомости об оплате их труда. По одной из версий, суть дела в том, что сотрудники исполкома были фиктивно трудоустроены помощниками депутатов законодательного собрания Пермского края, получали зарплату из бюджета, но фактически работали в другом месте. Всего в аппарате регионального исполкома «Единой России» сейчас трудится 26 человек.

Аналогичные следственные действия, как утверждают источники “Ъ”, прошли и в местном заксобрании. Там также изъяли документы об оплате труда помощников депутатов, в том числе и табели учета их рабочего времени. При этом оплата труда помощников депутатов законодательного собрания производится из бюджета.

«Политические партии по закону являются одним из видов общественных организаций, поэтому работа их органов управления не может финансироваться бюджетом»,— напоминает собеседник “Ъ”.

В региональном отделении «Единой России» от комментариев воздержались.

Из положения «О помощнике депутата законодательного собрания Пермского края» следует, что они могут работать как в местном парламенте, так и по совместительству. Оговаривается, что денежное довольствие помощника не может превышать двух окладов депутата. Также по заявлению парламентария ему может быть установлен месячный фонд в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), средства которого пойдут также на расходы помощников.

Собеседник “Ъ” в заксобрании отмечает, что в положении нет четких должностных инструкций помощников, а их обязанности определяются трудовым договором. «В документе есть только общие фразы об оказании помощи депутату,— рассказывает он.— Режим труда и отдыха определяет сам депутат, он же отправляет табели рабочего времени в бухгалтерию. Доказать, выполнял реально человек функции помощника или нет, будет сложно». По данным “Ъ”, часть руководящих сотрудников исполкома «Единой России» уже были допрошены следователями, теперь очередь за депутатами заксобрания.

Дмитрий Астахов, Пермь