Полиция Москвы проверяет информацию о массовом отравлении кошек

Полиция проводит проверку после сообщений о массовом отравлении кошек в Москве. «Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.

Уточняется, что жалобы поступили в отдел по району Аэропорт. По словам источника агентства, трупы животных с признаками отравления были найдены на улицах Академика Ильюшина, Планетная и Красноармейская.

Как сообщает «Интерфакс», число отравленных кошек может достигать 50.