Фанаты расизма

Расизм остается одной из самых актуальных и острых проблем для английского футбола. Это зафиксировал отчет антидискриминационной организации Kick It Out. По ее данным, в минувшем сезоне число сообщений об инцидентах расистского характера, имеющих отношение к различным футбольным нишам в Англии, в том числе футболу на элитном уровне, выросло почти в полтора раза. В Ассоциации футбола страны (FA) отреагировали на отчет, заявив, что усиливают меры по борьбе с такого рода нарушениями. Правда, в последние годы ее усиливали все головные футбольные структуры, но минувший сезон тем не менее был отмечен вспышками футбольного расизма в разных странах.

Структура Kick it Out, специализирующаяся на борьбе с проявлениями дискриминации в наиболее популярном виде спорта, опубликовала отчет, посвященный ее проявлениям в английском футболе в минувшем сезоне. В документе приводятся очень тревожные цифры. Базой для оценки ситуации с футбольным расизмом для Kick it Out стали полученные организацией сообщения из различных источников о случаях дискриминации. И в отчетном сезоне по сравнению с предшествовавшим ему, то есть тем, что завершился в 2017 году, их число серьезно увеличилось — с 319 до 422. В документе перечисляются различные типы дискриминации, характерные для английского футбола — как любительского или юношеского, так и профессионального, в том числе элитного уровня. Это, например, религиозная дискриминация — исламофобия и антисемитизм. Но наибольшее внимание уделено теме расизма.

Здесь имел место не просто рост, а настоящий скачок. Их число выросло со 192 до 274, на 43%. При этом в отчете подчеркивается, что на протяжении семи лет Kick it Out фиксирует постоянное увеличение дискриминационных нарушений, а сегодняшние цифры превосходят цифры пятилетней давности вдвое.

На самом деле для тех, кто внимательно следил за происходящим в континентальном футболе в прошедшем сезоне, данные Kick it Out не могли стать грандиозным сюрпризом. Только в Английской премьер-лиге разразилось несколько скандалов с расистской подоплекой. В появившемся весной исследовании издания The Guardian было приведено как минимум полдюжины явных и свежих кейсов оскорблений, унижений и дискриминационных действий, с которыми столкнулись выступающие в Англии футболисты. Среди них оказались и суперзвезды — такие как Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала», Мохаммед Салах из «Ливерпуля» и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити». В Обамеянга бросил банан поклонник «Тоттенхема», а Салах со Стерлингом подверглись вербальным оскорблениям со стороны фанатов «Вест-Хэма» и «Челси». Были инциденты с участием английских болельщиков и на международном уровне. Скажем, главным с точки зрения резонанса видеофрагментом матча «Арсенала» против «Наполи» была распространенная через соцсети запись того, как зритель, очевидно, болеющий за хозяев, выкрикивает оскорбления расистского характера в адрес сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В других странах в прошлом сезоне расистские инциденты тоже были. Речь, например, об оскорблениях, которые был вынужден слушать нападающий-тинейджер «Ювентуса» Мойзе Кин во время гостевого матча с «Кальяри». И сами английские футболисты в мишени для такого рода выходок превращались не только во время внутренних игр. Так, «Челси» жаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на болельщиков киевского «Динамо» в связи с тем, как они выражали свои эмоции в отношении Каллума Хадсона-Одои по ходу матча Лиги Европы, а игроку «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгу пришлось читать оскорбительные и с явным расистским оттенком высказывания в свой адрес от фанатов «Барселоны», после того как манчестерцы пересеклись с ней в Лиге чемпионов.

Громче же всего прозвучал скандал в конце марта. Во время отборочного матча, который сборная Англии играла в Черногории, местные болельщики неоднократно допускали выходки расистского толка (прежде всего имеется в виду обезьянье уханье) в отношении темнокожих футболистов гостей: Рахима Стерлинга, Каллума Хадсона-Одои и Дэнни Роуза.

Правда, в любом случае тема футбольного расизма для Англии актуальнее, чем для остальных европейских стран. Kick it Out не приводит статистику по ним, но, если основываться на открытых источниках, на территории континентальной Европы заметных расистских инцидентов было меньше. А, допустим, в российском футболе, по сути, лишь один. В конце марта комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) условно дисквалифицировал до конца сезона и оштрафовал на 250 тыс. руб. нападающего «Урала» Павла Погребняка. Рассуждая о целесообразности натурализации и приглашения в отечественную национальную команду бразильца Ари, Погребняк сказал, что, на его взгляд, «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Данные из отчета Kick it Out стали для ее исполнительного директора Ройзин Вуд поводом заявить о том, что скачок числа сообщений о расизме «показывает, насколько колоссальный объем работы предстоит провести в футболе, чтобы бросить вызов проблеме». А для Ассоциации футбола Англии эти данные были поводом напомнить, что она «предпринимает огромные усилия», чтобы с проблемой справиться. В частности, FA указала на то, что запустила антидискриминационную программу In Pursuit of Progress, а также профинансировала работу двух служащих как раз в Kick it Out. В их задачу входит профилактика нарушений, о которых говорится в отчете. Свою же систему информирования об этих нарушениях структура назвала «надежной».

В свое оправдание FA могла бы добавить и еще кое-что. Для головных футбольных организаций — и Международной федерации футбола (FIFA), и UEFA — проблема расизма является формально приоритетной на протяжении уже более чем десятилетия. Однако вплотную приблизиться к ее полному искоренению им пока не удалось. А декларируемая нетерпимость к расизму на практике все же не выливается в исключительные по жесткости санкции. В этом смысле характерный пример — тот же резонансный матч черногорцев с англичанами. Невзирая на требования как можно серьезнее наказать хозяев со стороны как FA, так и независимых экспертов, сборная Черногории отделалась после него довольно легким наказанием. UEFA наложил на футбольную федерацию страны штраф в €20 тыс., а еще наказал национальную команду проведением одной игры при пустых трибунах.

Алексей Доспехов