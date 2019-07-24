Renault, ВАЗ и KIA чаще всего разбиваются в «тоталь»

Специалисты «АльфаСтрахование» проанализировали страховые случаи по каско и составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии. Лидерами 2018 г. по числу «тотальных» ДТП стали автомобили марок Renault, ВАЗ и KIA.



Процент тотальных убытков рассчитан как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали автомобили Renault (2,96%). Также в тройку вошли ВАЗ (2,89%) и KIA (2,5%).

Другие легковые транспортные средства реже разбивались в «тоталь» в результате ДТП: четвертое место занимает Hyundai (2,29%), на пятом находится Mitsubishi (1,78%), на шестом – Skoda (1,71%). Замыкают топ-10 Mercedes-Benz (1,46%), Ford (1,45%), а также Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

«В первой тройке рейтинга автомобилей, восстановление которых после аварии было экономически нецелесообразно, оказались Renault, ВАЗ и KIA. Однако, это не говорит о том, что владельцы авто этих марок ездят хуже всех. Самый весомый фактор – стоимость запасных частей. Часто бывает, что на не самые люксовые автомобили запчасти оказываются весьма дорогостоящими. Так, например, запчасти на последние модели LADA по многим позициям значительно превосходят по цене запчасти на иномарки», – говорит директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Рейтинг «тотальных» авто после страховых случаев по каско в 2018 г.