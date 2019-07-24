ВЦИОМ: 45% россиян не считают материальную поддержку стимулом повышения рождаемости

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян (45%) считает меры, предложенные президентом Владимиром Путиным для роста рождаемости, хорошими, но вряд ли достаточными для существенного изменения демографического положения. Только 27% считают их эффективными и способствующими рождаемости, а 15% считают их неэффективными. Еще 5% опрошенных назвали меры вредными.

Каждый второй россиянин знаком с информацией о расширении мер поддержки для семей с детьми. Самой известной мерой является возможность вычета 450 тыс. руб. из ипотечного кредита (79%), наименее известной — снижение налога на недвижимость для многодетных семей (52%).

42% россиян считают, что данные меры, если они будут реализованы, подтолкнут (или скорее подтолкнут, чем нет) лично их к рождению ребенка. 52% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Напомним, президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале предложил расширить меры по поддержке семей с детьми. В частности, он предложил увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов, пособия по уходу за детьми с инвалидностью, снизить налоги и оказать поддержку при ипотечном кредитовании.

По итогам прямой линии, которая прошла 20 июня, он также дал ряд поручений, среди которых меры поддержки семьям с детьми.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на прямой линии — в материале “Ъ”.