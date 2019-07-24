Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов занял вторую строчку общего рейтинга UFC. Он сместил на третье место чемпиона в полутяжелом весе, американца Джона Джонса.

Во главе рейтинга находится чемпион UFC среди тяжеловесов, американец Даниэль Кормье. Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье занял восьмую строчку рейтинга, переместившись на две позиции вверх.

Бой Нургмагомедова и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Поединок состоится в рамках турнира UFC 242.

О том, как россиянин стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC,— в материале “Ъ”.