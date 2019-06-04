Нурмагомедов проведет поединок с Порье 7 сентября

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC. Поединок, в котором Хабиб Нурмагомедов будет второй раз отстаивать титул, состоится в рамках турнира UFC 242.

6 октября 2018 года господин Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, который он получил в поединке с американцем Элой Яквинту, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором. После этого бойцы стали фигурантами громкого дисциплинарного дела из-за участия в массовой потасовке в октагоне и за его пределами после завершения поединка. Хабиб Нурмагомедов получил штраф в $500 тыс. и дисквалификацию на девять месяцев.

14 апреля американец Дастин Пуарье победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Этот титул дал ему возможность стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

О поединке Пуарье с Холлоуэем — в материале “Ъ” «Хабибу Нурмагомедову нашли терпеливого».