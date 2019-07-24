Китай рассказал о совместном с Россией патрулировании

Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь сообщил, что Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая осуществляли патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе «в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств». Он подчеркнул, что Россия и Китай «осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию», и патрулирование «не было направлено против каких-либо третьих стран».

«Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран»,— сказал У Цянь во время презентации Белой книги по национальной обороне КНР в новую эпоху (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, представитель ведомства заверил, что армии двух стран продолжат развивать взаимодействие «под стратегическим руководством лидеров государств».

Напомним, российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации. Истребители ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в воздушное пространство в районе острова Токто (Такэсима), которое южнокорейские власти считают своим.

Минобороны РФ отрицает, что по российским военным самолетам был открыт предупредительный огонь. По данным министерства, два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пять самолетов — три мнения».