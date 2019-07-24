Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты 22 июля встретились с экипажем судна «Сянхайлинь-8», которое было задержано в КНДР в ночь на 17 июля, сообщило посольство РФ в КНДР на официальной странице в Facebook. «Все члены экипажа здоровы»,— говорится в комментарии. Сейчас судно находится в порту города Вонсан. Посольство принимает необходимые меры для урегулирования ситуации.

Представитель МИД России во Владивостоке рассказал «Интерфаксу», что в момент высадки северокорейских пограничников судно было примерно в 55 милях от КНДР. По его данным, они отключили на судне средства связи. Собеседник агентства добавил, что «Сянхайлинь-8» разрешили покинуть капитану, помощнику и двум гражданам Южной Кореи, которые устанавливали на судне оборудование. Они содержатся в гостинице под стражей.

В ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8». На борту находилось 17 членов экипажа, из них 15 — граждане России и двое — граждане Южной Кореи. Как заявили в КНДР, судно задержали за «нарушение правил въезда и пребывания» на территории страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «КНДР задержала российское судно с 17 моряками».