Володин потребовал от властей Грузии извинений перед гражданами России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что грузинские власти должны публично извиниться за высказывания в адрес России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это нас возмутило. Считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Если вы публично нахамили, так публично надо отвечать», — отметил спикер нижней палаты (цитата по РБК).

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в Грузию российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни акции продолжились.

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21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Он вступил в силу 8 июля. Москва при этом не стала вводить экономические санкции против Тбилиси.

8 июля также разразился новый скандал. Ведущий оппозиционного канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал программу с того, что по-русски оскорбил президента РФ Владимира Путина и его родителей, пожелав им вместе «гореть в аду».

О том, как разворачивался конфликт между Россией и Грузией, — в материале “Ъ”«На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Подробнее о скандале с грузинским ведущим читайте в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».