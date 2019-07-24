Лавров: Запад пытается «оторвать» Грузию от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны и США пытаются «оторвать» Грузию от России. «Повторю еще раз: это все происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации»,— заявил он в интервью телеканалу RT.

По словам господина Лаврова, Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с Грузией. Министр отметил, что в свое время бывший президент Грузии Михаил Саакашвили разорвал дипломатические отношения с РФ, но со временем «экономика взяла свое». Сейчас торговые связи возобновились, и это вряд ли причиняет кому-то «неудобство».

«Вспомните, в 2008 году, когда у президента (Грузии.—“Ъ”) Михаила Саакашвили совсем, так сказать, отказали тормоза, и он, вопреки многократным предупреждениям, включая предупреждения, которые делал (президент РФ.—“Ъ”) Владимир Путин, решил применить силу для того, чтобы решить все свои вопросы в Южной Осетии, а затем и в Абхазии. Там работали десятки американских инструкторов, тренировали и спецназ грузинский, и в целом военнослужащих»,— сказал господин Лавров.

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Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в Грузию российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни акции продолжились.

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21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Он вступил в силу 8 июля. Москва при этом не стала вводить экономические санкции против Тбилиси.

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