В Санкт-Петербурге провели обыски по делу о мошенничестве в сетевом бизнесе

В Санкт-Петербурге оперативники УЭБиПК ГУ МВД и служба экономической безопасности (СЭБ) УФСБ провели обыски по двадцати адресам по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному весной этого года. После этого в главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Санкт-Петербургу доставили 15 человек, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, уголовное дело связано с мошенничеством в интернете в сфере поставки стройматериалов. От действий мошенников могли пострадать более 200 человек. Фигуранты уголовного дела в интернете размещали рекламу с предложением о продаже стройматериалов, нефтепродуктов или леса, значительно занижая их цену. В итоге человеку доставляли только 10% заявленного объема.

Марина Царева, Санкт-Петербург