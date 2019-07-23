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Среди нападавших на эколога Рудомаху мог быть сотрудник МВД

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Андрея Рудомахи, координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу», рассказал подробности нападения на эколога в декабре 2017 года: как стало известно адвокату, нападавшие использовали автомобиль, принадлежащий сотруднику МВД.

Как ранее сообщал “Ъ”, ночью 29 декабря 2017 года в Краснодаре трое мужчин, лица которых были скрыты капюшонами, напали на экологов, вернувшихся в офис организации после инспекционной поездки. Нападавшие разбрызгали слезоточивый газ и начали избивать активистов, после чего забрали ноутбуки и фотоаппараты, а затем скрылись. Сильнее всех пострадал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха, получивший удар кастетом в лицо.

По факту нападения было возбуждено дело по статье «грабеж с применением насилия», но в настоящее время расследование приостановлено. Адвокат Алексей Аванесян, представляющий потерпевшего Рудомаху, обратился в суд, требуя признать незаконным бездействие следователя МВД.

«В ходе судебного процесса следователь сообщил, что расследование тормозится из-за бездействия его коллег,— рассказал Алексей Аванесян.— Кроме того, следователь пояснил суду, что он установил автомобиль, на котором уехали нападавшие: машина принадлежит сотруднику полиции. Этот сотрудник допрошен, но в качестве подозреваемого не привлечен». Представитель Андрея Рудомахи намерен требовать активизации следственных действий, в том числе в отношении сотрудника полиции как возможного соучастника нападения на экологов.

Подробнее о нападении и последствиях читайте в публикации “Ъ” «Кубанских экологов пугают анонимы».

Анна Перова, Краснодар


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