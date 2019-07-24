Первые по оружию

Сборная России завершила чемпионат мира по фехтованию в Будапеште красиво — победой в финале командного турнира саблисток. Это было ее третье золото венгерского первенства (два других были добыты в состязаниях рапиристок) и седьмая в общей сложности награда: еще она завоевала три серебра и бронзу. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете чемпионата, а ее выступление нарисовало перед отечественными фехтовальщиками неплохие перспективы на открывающейся через год Олимпиаде в Токио.

У чемпионата мира в Будапеште была эффектная концовка, с дополнительной, что ли, интригой, пусть те, кому в этой концовке довелось участвовать, вряд ли о ней задумывались. Перед парой последних «золотых» противостояний первенства три сборные имели по две золотые награды. В их числе наряду с корейской, не добравшейся до решающих матчей в командных турнирах саблисток и рапиристов,— сборные России и Франции. Россия была представлена в одном — сабельном — финале, Франция, отстававшая по общему количеству наград,— в обоих. И так вышло, что именно столкновение российских и французских саблисток определяло, какой из этих двух стран достанется первое место в медальном зачете.

Год назад, на чемпионате мира в китайском Уси, состав финала был точно таким же — Россия против Франции, даже подбор фехтовальщиц в командах почти не изменился. Верх в Китае взяли француженки, а путь россиянок к реваншу вышел не то чтобы запредельно сложным, но тернистым.

В этом финале был чрезвычайно нервный момент. Для российской команды долго все складывалось здорово. Софья Великая, Ольга Никитина и Яна Егорян разбирались — иногда уверенно, иногда с трудом — со своими соперницами, а преимущество россиянок в какой-то момент достигло восьми ударов. Казалось, это все, смерть интриги. И тут в шестом бою Егорян разгромно проиграла Сесилии Бердер, и отрыв сократился до трех ударов. Это была уже ситуация, заставлявшая думать о том, а не переломом ли пахнет дело?

Перелома не произошло. Убедительно провела свой очередной поединок вчерашняя дебютантка Ольга Никитина. Яна Егорян реабилитировалась за только что случившуюся осечку выигрышем у Манон Брюне. А точку в финале поставила лидер команды Софья Великая, не оставившая шансов на погоню опытной Бердер. Саблистки забрали золото, а сборная России — статус фронтмена мирового фехтования.

Первого места в медальном зачете чемпионата мира у нее, кстати, не было с 2015 года. Обеспечивая его в предыдущий раз, российские фехтовальщики выиграли больше медалей, чем сейчас, в Будапеште,— не семь, а девять, за счет «лишнего» золота и серебра. Но в данном случае надо учесть два обстоятельства. Первенство четырехлетней давности было для сборной России домашним (его принимала Москва), а за прошедшее время уровень конкуренции в фехтовании, и так-то высокий, еще подрос. И сегодня никого не удивляет, что победами в Будапеште отмечаются сразу восемь стран, а среди отметившихся есть страны со скромным, так скажем, фехтовальным бэкграундом, вроде Бразилии.

На фоне же чемпионатов мира, которые состоялись уже после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, в рамках нового олимпийского цикла,— в Лейпциге и Уси, рывок очевиден. Набор призов, полученных отечественными спортсменами что в 2017, что в 2018 году, смотрелся скромнее венгерского. В немецком было по три золота и бронзы, в китайском — всего одна высшая награда с двумя серебряными и четырьмя бронзовыми.

И важно, что венгерское выступление сборной России точно не тянуло на неожиданный, волею счастливо сложившихся обстоятельств прыжок выше собственной головы. Наоборот, оно наводило на мысли о некотором недоборе наград — например, золотых. Все три поражения российских фехтовальщиков в финалах ведь были из той категории, когда единственное удачное действие — собственный укол или отбитая атака соперника — может все изменить. Софья Великая в поединке с украинкой Ольгой Харлан упустила золото «на флажке», шпажист Сергей Бида подарил венгру Гергею Шиклоши практически выигранный бой, а в женском командном турнире шпажисток китаянки дожали россиянок в овертайме.

Воспоминания об этих упущенных возможностях, о неудачах некоторых спортсменов элитного уровня, с солидным послужным списком, способных прорываться на топ-соревнованиях куда дальше, чем в Будапеште, становятся еще актуальнее, если принимать во внимание тот факт, что свой рывок сборная России совершила за год до Олимпиады в Токио. Кажется, ее японский потолок может быть и повыше венгерского.

Алексей Доспехов