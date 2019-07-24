Первые по оружию

Сборная России завершила чемпионат мира по фехтованию в Будапеште красиво — победой в финале командного турнира саблисток. Это было ее третье золото венгерского первенства (два других были добыты в состязаниях рапиристок) и седьмая в общей сложности награда: еще она завоевала три серебра и бронзу. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете чемпионата, а ее выступление нарисовало перед отечественными фехтовальщиками неплохие перспективы на открывающейся через год Олимпиаде в Токио.
У чемпионата мира в Будапеште была эффектная концовка, с дополнительной, что ли, интригой, пусть те, кому в этой концовке довелось участвовать, вряд ли о ней задумывались. Перед парой последних «золотых» противостояний первенства три сборные имели по две золотые награды. В их числе наряду с корейской, не добравшейся до решающих матчей в командных турнирах саблисток и рапиристов,— сборные России и Франции. Россия была представлена в одном — сабельном — финале, Франция, отстававшая по общему количеству наград,— в обоих. И так вышло, что именно столкновение российских и французских саблисток определяло, какой из этих двух стран достанется первое место в медальном зачете.
Год назад, на чемпионате мира в китайском Уси, состав финала был точно таким же — Россия против Франции, даже подбор фехтовальщиц в командах почти не изменился. Верх в Китае взяли француженки, а путь россиянок к реваншу вышел не то чтобы запредельно сложным, но тернистым.
В этом финале был чрезвычайно нервный момент. Для российской команды долго все складывалось здорово. Софья Великая, Ольга Никитина и Яна Егорян разбирались — иногда уверенно, иногда с трудом — со своими соперницами, а преимущество россиянок в какой-то момент достигло восьми ударов. Казалось, это все, смерть интриги. И тут в шестом бою Егорян разгромно проиграла Сесилии Бердер, и отрыв сократился до трех ударов. Это была уже ситуация, заставлявшая думать о том, а не переломом ли пахнет дело?
Перелома не произошло. Убедительно провела свой очередной поединок вчерашняя дебютантка Ольга Никитина. Яна Егорян реабилитировалась за только что случившуюся осечку выигрышем у Манон Брюне. А точку в финале поставила лидер команды Софья Великая, не оставившая шансов на погоню опытной Бердер. Саблистки забрали золото, а сборная России — статус фронтмена мирового фехтования.
Первого места в медальном зачете чемпионата мира у нее, кстати, не было с 2015 года. Обеспечивая его в предыдущий раз, российские фехтовальщики выиграли больше медалей, чем сейчас, в Будапеште,— не семь, а девять, за счет «лишнего» золота и серебра. Но в данном случае надо учесть два обстоятельства. Первенство четырехлетней давности было для сборной России домашним (его принимала Москва), а за прошедшее время уровень конкуренции в фехтовании, и так-то высокий, еще подрос. И сегодня никого не удивляет, что победами в Будапеште отмечаются сразу восемь стран, а среди отметившихся есть страны со скромным, так скажем, фехтовальным бэкграундом, вроде Бразилии.
На фоне же чемпионатов мира, которые состоялись уже после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, в рамках нового олимпийского цикла,— в Лейпциге и Уси, рывок очевиден. Набор призов, полученных отечественными спортсменами что в 2017, что в 2018 году, смотрелся скромнее венгерского. В немецком было по три золота и бронзы, в китайском — всего одна высшая награда с двумя серебряными и четырьмя бронзовыми.
И важно, что венгерское выступление сборной России точно не тянуло на неожиданный, волею счастливо сложившихся обстоятельств прыжок выше собственной головы. Наоборот, оно наводило на мысли о некотором недоборе наград — например, золотых. Все три поражения российских фехтовальщиков в финалах ведь были из той категории, когда единственное удачное действие — собственный укол или отбитая атака соперника — может все изменить. Софья Великая в поединке с украинкой Ольгой Харлан упустила золото «на флажке», шпажист Сергей Бида подарил венгру Гергею Шиклоши практически выигранный бой, а в женском командном турнире шпажисток китаянки дожали россиянок в овертайме.
Воспоминания об этих упущенных возможностях, о неудачах некоторых спортсменов элитного уровня, с солидным послужным списком, способных прорываться на топ-соревнованиях куда дальше, чем в Будапеште, становятся еще актуальнее, если принимать во внимание тот факт, что свой рывок сборная России совершила за год до Олимпиады в Токио. Кажется, ее японский потолок может быть и повыше венгерского.
Женщины. Сабля. Команды. 1. Россия (Яна Егорян, София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая). 2. Франция. 3. Южная Корея.
Мужчины. Рапира. Команды. 1. США. 2. Франция. 3. Италия. 4. Россия (Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко).
Таблица медалей
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