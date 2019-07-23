В Госдуму внесен законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Госдуму проект закона о создании единой базы данных с персональной информацией всех россиян. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента. В базу предлагается вносить не только ФИО граждан России, но и пол, семейное положение, родственные связи, СНИЛС, ИНН, дату, место рождения и смерти.

За формирование ресурса будет отвечать Федеральная налоговая служба, данные для ее пополнения смогут передавать МВД, Минобороны, Минобрнауки, Министерство цифрового развития, Росморречфлот и Пенсионный фонд.

Среди целей указаны повышение качества расчета и начисления налогов, решения вопросов социально-экономического развития, обеспечение достоверности и актуальности информации, повышение собираемости платежей в бюджеты.

Информацию из базы смогут получать различные государственные органы, в том числе избиркомы и многофункциональные центры. Документ разработан по указу президента России Владимира Путина.

Когда должен заработать ресурс, не уточняется. Законопроект должен вступить в силу в 2022 году с переходным периодом до 2025 года.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо создать единую базу данных для всех ведомств с разными уровнями доступа к информации.

С начала 2019 года российские власти взяли курс на цифровизацию социальной политики. В 2020 году Минтруд планирует связать между собой личные кабинеты россиян в Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, ЕГИССО и федеральном реестре инвалидов и обеспечить максимально возможное их взаимодействие с порталом госуслуг.

Подробнее о единой цифровой платформе для Минтруда, ПФР и ФСС — в материале “Ъ” «Плюс электрификация всех услуг».