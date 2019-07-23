Женственность и сила

Ювелирный браслет-кафф успел сделать несколько очень запоминающихся заявлений в истории женской моды ХХ века. Габриэль Шанель часто фотографировалась в паре светлых эмалевых браслетов с мальтийскими крестами, изготовленных для нее герцогом Фульке де Вердурой в 1937 году. Легендарный главный редактор Hаrper`s Bazaar Диана Вриланд дополняла свою пару массивных браслетов из слоновой кости крупными сотуарами, а Жаклин Кеннеди первой надела золотые браслеты Van Cleef & Arpels, фактурой похожие на поверхность Луны, куда в 1969 году высадились американские космонавты. И к концу 2010-х эти браслеты по-прежнему в силе, как и все, кто решится их носить.

Браслеты-каффы всегда выбирали независимые и работающие женщины. В 1950 году Марлен Дитрих появилась в фильме «Страх сцены» Альфреда Хичкока в монументальном браслете Van Cleef & Arpels, в сериале «Чудо-женщина» 1970-х годов браслеты были оружием героини Линды Картер. И когда в 1970 году дизайнер Эльза Перетти создала для Tiffany & Co. браслет-кафф Bone из серебра, он быстро стал одним из самых узнаваемых украшений марки и впоследствии получил несколько версий, в том числе из желтого золота.

Широкие каффы похожи на доспехи, защищающие запястья, но благодаря драгоценным материалам все же женственны, хоть и с ноткой воинственности. Они словно охраняют и прячут что-то ценное и хрупкое. Как будто, надевая это украшение (а лучше два — «для баланса», как говорила икона стиля довоенного Парижа Дейзи Феллоуз), женщина чувствует себя защищенной, уверенной в себе и приобретает дополнительную силу и шик. Запястье, одетое в золото и драгоценные камни, хорошо видно и самой владелице, и всем окружающим. Жесты получают большую выразительность, а личность — стиль.