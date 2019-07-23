Иран не ищет конфронтации с Британией

Иран не ищет конфронтации с Великобритании, с таким заявлением на фоне конфликта из-за танкеров выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джафад Зариф. Послание относилось к Борису Джонсону — участнику гонки за пост премьер-министра Великобритании, которого считают ее лидером.

«Очень важно, чтобы Борис Джонсон после вступления в должность четко осознавал, что Иран не ищет конфронтации. Ирану нужны нормальные отношения, основанные на взаимном уважении»,— заявил министр (цитата по AFP).

В пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По заявлению иранских властей, Stena Impero был задержан, потому что проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка.

Задержание судов могло стать ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию.

На фоне танкерной войны в районе Персидского и Оманского заливов и ожидания санкций со стороны Великобритании, Иран объявил о разоблачении на своей территории шпионской сети Центрального разведывательного управления.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Шпионские камни ЦРУ" нашлись в Иране».