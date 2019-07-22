Трамп назвал ложью и пропагандой информацию о задержанных в Иране шпионах ЦРУ

Президент США Дональд Трамп назвал ложью и пропагандой информацию о задержании иранскими властями 17 шпионов Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Сообщение Ирана о задержании шпионов ЦРУ — абсолютная ложь, в нем нет и толики правды. Просто еще больше лжи и пропаганды (как и в случае со сбитым дроном) выдано религиозным режимом, который рушится и который не имеет ни малейшего представления, что делать. Его экономика мертва, и будет еще хуже. Иран — это полный хаос!» — написал господин Трамп в своем Twitter.

Сегодня, 22 июля, власти Ирана сообщили о задержании 17 человек, занимавшихся шпионажем в пользу США. «Объединенная сеть агентов», управляемая ЦРУ, якобы собирала необходимую информацию в экономическом, ядерном, инфраструктурном и военном секторах Ирана.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном сохраняется уже больше года. Отношения двух стран обострились еще больше в июне, когда иранские военные сбили американский беспилотник. В ответ на действия Ирана Белый дом санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

18 июля США заявили, что их военный корабль сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Власти Ирана отрицали эту информацию.

Подробнее о новом витке ирано-американского противостояния читайте в материале “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».