Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

Иранские власти выявили 17 человек, занимавшихся шпионажем в пользу США, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство информации и национальной безопасности Ирана. По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».

Телеканал отметил, что задержания шли в течение года. Агентство Fars сообщило, что некоторые из задержанных будут казнены, некоторые — приговорены к длительному тюремному заключению.

Агентство со ссылкой на министерство сообщило, что шпионы имели отношения к экономическому, ядерному, инфраструктурному и военному секторам страны. Часть шпионов были завербованы в США в связи с проблемами с визами — власти Соединенных Штатов предложили им получение визы в обмен на информацию.

После того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек.

В июне Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. Ожидалось, что санкции будут введены и в отношении иранского министра иностранных дел.

Подробнее об ситуации между Ираном, США и странами Запада — в материале “Ъ”.