Власти Москвы дают противоречивые данные об установке разделительного ограждения на Кутузовском проспекте

Москвичка Юлия Максимова опубликовала в сообществе «Синие ведерки» ответы из столичных департамента транспорта и департамента ЖКХ по поводу улучшения безопасности движения на Кутузовском проспекте. Ранее госпожа Максимова направляла в ведомства обращения по поводу регулярных ДТП на проспекте. Одно из них произошло 12 июня.

Замглавы департамента транспорта Москвы Евгений Адамов ответил госпоже Максимовой: планируется установить барьерные ограждения на Кутузовском проспекте в районе метро «Славянский бульвар». Ответственным исполнителем чиновник назвал департамент ЖКХ Москвы. В департаменте ЖКХ, отвечая на запрос госпожи Максимовой, заявили, что установка барьерных заграждений на Кутузовском проспекте не планируется, пояснив, что для проезда спецтранспорта предусмотрена разделительная полоса. При этом в департаменте подтвердили, что новый проект по организации движения на вылетной магистрали утвержден.

Подробнее о проблемах с аварийностью на Кутузовском проспекте читайте в материале “Ъ FM”.