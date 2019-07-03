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Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Отбойники не идут навстречу Кутузовскому проспекту

Как можно обезопасить движение по столичной трассе

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Очередная смертельная авария на Кутузовском вновь заставила говорить об отбойниках, которых там нет. Накануне на проспекте погибли два человека — автомобиль вылетел на встречную полосу. Но власти считают, что разделитель на проспекте не нужен. Почему? И можно ли сделать Кутузовский безопаснее? Об этом — Иван Корякин.


Женщина за рулем Kia ехала по Кутузовскому проспекту из центра. Вылетела на встречную полосу, где врезалась в такси. Погибли оба водителя. Пострадали еще пять человек, четверо из них несовершеннолетние. Для проспекта такое — не редкость. Предыдущая крупная авария там произошла 28 июня. Тогда в дождь машина тоже вылетела на встречную — протаранила автомобиль ДПС. И таких инцидентов на Кутузовском за год накапливается несколько десятков — это одна из самых опасных дорог Москвы. А наиболее аварийный ее участок — от Дорогомиловской заставы до метро «Кутузовская». Там в одном из домов живет москвич Андрей. Его постоянные ДТП тревожат: «Я пишу на сервис mos.ru с жалобами. Вроде дептранс нам отвечал, что поставил камеру. Но пока кардинально ничего не изменится и не будет разделителя, или пока не будут установлены специальные билборды, дело не сдвинется. Мы боимся, что могут пострадать люди, которые стоят и ждут автобуса».

Но отбойники на Кутузовском ставить не спешат. Когда в 2015 году на проспекте разбился вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев. Заммэра Марат Хуснуллин заявил, что чиновник превышал скорость и ехал по разделительной — нарушал. Повода устанавливать ограждения в инциденте не увидели. Власти просто не считают это необходимым, ведь сами там ездят, говорит муниципальный депутат района Дорогомилово Михаил Меньшиков: «Мы обращались в разные органы — и в правительство Москвы, и в ФСО — с предложением установить отбойник. Получили ответ от всех инстанций, что это нецелесообразно. Мы тоже обращали внимание на высокую аварийность: широкий проспект — люди неадекватно себя ведут за рулем. Но, к сожалению, до настоящего момента нам не удалось убедить власти Москвы и, соответственно, федеральные, которые регулируют движение на этой трассе, в том, что здесь отбойник все-таки нужен».

За последние годы на Кутузовском погибли 47 человек, пострадали 427, подсчитали в «Синих ведерках». Координатор движения Петр Шкуматов привел в пример Звенигородское шоссе: трое погибших, 25 пострадавших. По его мнению, все дело в наличии разделителя. А еще в скоростном лимите: по Кутузовскому буквально мчатся дорогие иномарки, и никто их не контролирует, говорит председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Это скоростная дорога, разрешенная скорость — 80 км/ч. Этот скоростной режим не соблюдается, его надо регулировать. Вылетают на встречку, потому что разгоняются. Очень дурной пример подают машины с мигалками, которых там довольно много — больше, чем на любой другой московской трассе».

Штрафы держат скорость 20 км/ч

Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений. К проверкам депутаты предлагают подключить Генпрокуратуру и Счетную палату. На неопределенный срок отложено введение и еще одной инициативы, вызвавшей общественную дискуссию,— по введению в городах зон, куда запрещено въезжать автомобилям с неэкологичным выхлопом.

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На проспекте почти нет дорожных камер. «Кутуза и Рублевка — последние две оставшиеся дороги в Москве, где можно в шашки поиграть без штрафов», — комментируют пользователи Facebook.

Три года назад на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Минобороны. Он двигался по выделенной полосе с включенными спецсигналами. Машина сбила пешехода, который перебегал проспект в неположенном месте.

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