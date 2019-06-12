Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД. Один человек погиб, двое ранены.

«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства. После ЧП участок дороги, где произошел инцидент, был перекрыт. К 3:00 мск движение возобновилось.