Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД. Один человек погиб, двое ранены.
«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства. После ЧП участок дороги, где произошел инцидент, был перекрыт. К 3:00 мск движение возобновилось.
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