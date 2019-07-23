«5G изменит нашу жизнь»

Будучи одной из крупнейших IT-компаний в мире, Huawei активно участвует в подготовке кадров для цифровизации экономики России. Почему в компании считают эту деятельность неотъемлемой частью бизнеса, “Ъ” рассказал гендиректор Huawei в Евразии Эйден У.

— В кулуарах Всемирного мобильного конгресса в феврале вы заявили, что Huawei вместе с партнерами в 2019 году займется подготовкой кадров для внедрения 5G-решений в России. Из чего будет состоять эта подготовка?

— В прошлом году у меня была командировка в одну из стран региона Евразия, и во время разговора с клиентом я услышал, что у студентов в университетской программе есть курс только по 3G. Это говорит о том, что в нашем регионе еще недостаточно передового образования в телекоммуникациях и именно поэтому не хватает квалифицированных кадров. Это навело меня на мысль, что Huawei должна делиться знаниями о технологиях.

Сейчас в России наступает эпоха 5G, а у Huawei накоплен богатый опыт разработки и внедрения этой технологии — пришло время рассказать о нем российскому обществу и привлечь в ИКТ-отрасль новых талантливых специалистов. Huawei на постоянной основе сотрудничает с вузами, научными институтами, инновационными площадками, операторами и компаниями из смежных отраслей в разных регионах России на протяжении всего времени работы здесь, то есть уже более 20 лет. Взаимодействие происходит в разных форматах: наши специалисты читают лекции, мы поддерживаем научные исследовательские работы, создаем ИКТ-академии на базе университетов. Только в нынешнем году наши эксперты провели обучение 5G в восьми ведущих российских университетах. В тренингах приняло участие более 1 тыс. будущих ИКТ-специалистов.

Мы вовлекаем молодых специалистов в изучение новых технологий и с помощью конкурсных проектов. Один из них — международная программа стажировок Seeds for the Future, которая действует в 108 странах мира и которой уже более 10 лет. Более 100 российских студентов приняли в ней участие, посетили штаб-квартиру Huawei и получили международные сертификаты о пройденном обучении. Ежегодно с 2015 года российский офис компании проводит ИКТ-соревнования Huawei Honor Cup. В прошлом году в них приняли участие более 8 тыс. студентов и молодых специалистов со всей страны. Huawei активно делится своей экспертизой с будущими CDTO (директорами по цифровой трансформации) в рамках совместной образовательной программы с РАНХиГС, а также сотрудничает с инновационными площадками, например, со Сколково.

Эта деятельность для компании — неотъемлемая часть бизнеса. Мы также стремимся сделать свой весомый вклад в формирование кадрового потенциала страны для развития цифровой экономики.

— Как ваша компания сегодня интегрирована в научную сферу России?

— Научно-исследовательский центр Huawei был основан в Москве еще в 1999 году и имеет для нас особое значение. Его основным направлением исследований являются алгоритмы, где наши коллеги смогли достичь выдающихся результатов.

В 2015 году Институт системного программирования РАН начал тесное сотрудничество с Huawei с целью предоставления компании услуг по анализу данных и программного кода. В том же году лаборатория, занимающаяся анализом сетевых протоколов, и комплексная лаборатория РАН провели подробный анализ и исследование характеристик передачи данных в современных беспроводных сетях. На основании результатов этих исследований Huawei разработала инновационные алгоритмы, которые удваивают доступную пропускную способность устройств Huawei.

В 2016 году Институт проблем передачи информации начал исследовательскую работу над кодами связи следующего поколения, основанными на запросах Huawei, а в 2017 году Huawei стала главным партнером церемонии вручения премии «За выдающиеся научные достижения», организованной РАН, и наградила Институт математики РАН исследовательскими грантами. Более того, с каждым годом мы увеличиваем количество российских партнеров в области алгоритмов. В их число входит Институт вычислительной математики и Институт математики РАН, а также МГУ.

Кроме Московского центра инноваций у Huawei есть и R&D-центр в Санкт-Петербурге. Они входят в объединенный Европейский исследовательский институт Huawei вместе с научными центрами Дублина, Мюнхена, Милана, Парижа, Хельсинки и других европейских городов. В будущем компания планирует открыть еще несколько центров в России.

— В числе инициатив Huawei в сфере R&D — лаборатория Huawei OpenLab. В чем заключается ее задача и как она работает?

— Московская OpenLab является центром адаптации и тестирования отраслевых решений для локальных клиентов разных отраслей: энергетики, финансов, транспорта, связи. Миссия OpenLab заключается в объединении российских предприятий с целью создания локальной ИКТ-экосистемы. Лаборатория существует уже больше года. За это время ее посетило более 2 тыс. представителей бизнеса, власти и образовательных организаций. Здесь мы провели более сотни тренингов и семинаров для специалистов, связанных с цифровой трансформацией компаний.

— Вы были назначены гендиректором Huawei в России три года назад. В нашей стране вы работаете уже около пяти лет. Изменилась ли она с момента вашего переезда в РФ?

— За эти пять лет Москва, например, сильно изменилась. Когда я впервые ехал в столичном метро, все пассажиры читали книги. Меня это очень удивило, потому что в Китае люди в метро тогда обычно пользовались телефонами. Позже я понял: причина в том, что в метро не было интернета. Теперь в московском метро быстрый Wi-Fi, растет покрытие мобильной связи, и все больше людей погружены в свои смартфоны, а не в книги. Это только одно из немногих изменений, свидетелем которого я ранее оказался. На самом деле Москва развивается в бешеном темпе: появился каршеринг, удобная система платежей, улучшилась городская среда благодаря оптимизации связной инфраструктуры.

— Что можете сказать о нашей математической школе, программистах и разработчиках?

— О программистах и математиках мое суждение не играет особой роли. Лучшим доказательством их знаний является то, что они каждый год входят в топ-10 команд на мировых соревнованиях по программированию.

— 5G — ключевая технология для продвижения цифровой экономики в стране. Какой эффект может дать внедрение «пятого поколения» в России?

— Мы уверены, что 5G изменит жизнь и будет продвигать цифровую экономику в России. Сейчас, если вы живете или работаете в зоне оптоволоконного подключения, вы можете легко иметь сверхскоростную широкополосную связь. Но если у вас нет соответствующей инфраструктуры, то подключение к сети станет непростым делом. Все это изменится с появлением 5G. Новый стандарт связи сделает ненужным физическое подключение оптоволоконного кабеля к дому или к офису, и при этом вы сможете наслаждаться сверхскоростной широкополосной связью, подобной той, которую предоставляет оптоволокно.

На современных заводах предъявляются высокие требования к мобильности промышленных роботов и дифференцированной обработке коммерческих данных. 5G облегчит производство и снизит его стоимость за счет отсутствия кабеля между одной машиной и другой машиной. Наличие высоконадежной сети 5G обеспечит постоянное покрытие сети и позволит роботу работать на участках без ограничений во время движения, благодаря чему эффективность производства также значительно повысится. Для коммерческого запуска 5G в России нам нужна подготовка имеющихся сетей. Сеть 5G должна быть «интеллектуальной» и, как мы называем, упрощенной.

Сегодня Huawei является безусловным лидером в области 5G. В мире мы уже заключили более 50 коммерческих контрактов и поставили более 150 тыс. базовых станций 5G. Совсем недавно глобальное исследовательское агентство GlobalData признало портфель оборудования 5G лучшим по всем параметрам, важным для операторов. Мы готовы в кратчайшие сроки помочь партнерам в России развернуть сети нового поколения, как только будут решены все регуляторные вопросы.

— Huawei также является одним из крупнейших поставщиков систем для умного города. Какие сложности сопровождают внедрение таких технологий в нашей стране и каким вы видите будущее умного города в России?

— У умного города в России большое будущее. В этом у меня нет никаких сомнений. Например, Москва сегодня является одним из самых умных городов в мире. По своему уровню технологического развития она уже давно опережает большинство мировых столиц.

В основе умного города лежит умная инфраструктура. Чтобы сделать инфраструктуру города такой, она должна достигнуть определенного уровня развития, «созреть» для применения новых технологий. В Москве и в ряде других крупных городов подобная ситуация уже сложилась. Однако большинство региональных центров пока находятся на разных этапах построения ИКТ-инфраструктуры. Уверен, что когда они будут успешно завершены, то и эти города постепенно начнут «умнеть».

Не стоит забывать и о том, что в городах живут люди, и они должны привыкнуть к новым условиям, принять их и научиться ими пользоваться. Иными словами, полноценный умный город невозможен без умных жителей.

Еще одной особенностью умного города является то, что это всегда комплексный и масштабный проект. Это целая экосистема компонентов, с единым центром управления, которые взаимодействуют друг с другом, собирают, накапливают, обрабатывают данные и далее используют их для оптимизации процессов. Если данных будет недостаточно, то системе не на чем будет учиться и негде будет использовать эти знания. А значит, называть такую систему умной можно будет весьма условно. Таким образом, для реализации полноценного проекта инвестиции должны быть достаточно большими, а их возврат потребует долгого времени. Для бизнеса это длинные деньги, поэтому он не торопится их вкладывать. А это значит, что пока не появятся четкие и отработанные бизнес-модели, основную роль в развитии умных городов вынуждено на себя брать государство.

— Huawei принимает деятельное участие и в построении экосистемы ИИ в России. Какие решения на базе искусственного интеллекта компания уже предлагает своим клиентам?

— Технологические процессы претерпевают масштабные изменения благодаря искусственному интеллекту. Это способствует устойчивому социальному развитию и трансформации различных отраслей промышленности, становится новой движущей силой экономического роста, повышения эффективности. Например, Nissan сократил вдвое время, необходимое для перехода от окончательного дизайна продукта к производству, благодаря автоматизированной системе, в то время как BMW сократил время простоя ?оборудования на 30–40%, эффективно создавая новую экономию за счет масштаба при минимальных инвестициях, благодаря техническому обслуживанию с поддержкой ИИ. Использование ИИ окажет положительное воздействие на все отрасли промышленности.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ, мы должны запустить сервис с двумя основными улучшениями. Во-первых, технологии ИИ должны быть просты в использовании. Например, недавно мы представили платформу ИИ-вычислений Atlas, в основе которой лежат ИИ-процессоры Ascend, позволяющие обеспечить сверхвысокие показатели вычислений и энергоэффективности. В линейке Atlas представлены продукты различных форм-факторов — модули ускорителей, платы, периферийные ИИ-станции и т. д. Столь обширный ассортимент обеспечивает универсальное решение для построения ИИ-инфраструктуры. Решение ориентировано на такие сферы применения, как умный город, телекоммуникации, финансовый и энергетический секторы.

Во-вторых, должна существовать экосистема ИИ. На ее основе различные отрасли могут разрабатывать свои собственные важные направления применения ИИ. К примеру, в Сингапуре при помощи технологии ИИ точность диагностики опухоли головного мозга превышает 90%, степень точности практически сопоставима с результатами диагностики опытным врачом. Когда пациенты делают МРТ, они часто получают результаты исследования только на следующий день. При помощи ИИ можно узнать результаты в течение нескольких минут. Это значительный промышленный прогресс.

Беседовал Роман Рожков