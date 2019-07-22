Китайские компании попросили власти отменить пошлины на сельхозпродукцию из США

Несколько китайских компаний обратились к американским экспортерам по поводу закупок сельскохозяйственной продукции, сообщило агентство «Синьхуа». По его данным, предприятия Китая также попросили власти страны отменить пошлины на импорт из США.

Комитет по тарифам соберет экспертный совет для оценки заявок. Агентство отмечает, что китайские предприятия готовы продолжать импортировать определенные сельскохозяйственные продукты из Соединенных Штатов, чтобы удовлетворить потребности китайского рынка.

Напомним, на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли торгового перемирия между странами. Вашингтон ограничил новые пошлины на китайские товары суммой $300 млрд. Лидеры договорились возобновить переговоры. Дональд Трамп позитивно оценил перспективы заключения сделки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».