Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,9%, а по сравнению с первым кварталом 2019 — на 10,4% (17,7 тыс. руб.).

Среди регионов, жители которых берут самые крупные потребкредиты, лидируют Москва (422 тыс. руб.), Подмосковье (306,3 тыс.) и Санкт-Петербург (297,3 тыс.). Самый большой рост потребкредита зафиксировали в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8%).

Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», средняя сумма выданных в апреле 2019 года потребкредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб. Всего за этот месяц было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб., что стало максимумом с начала года.

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