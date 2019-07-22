Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК. По итогам подсчета 1% протоколов, «Слуга народа» набрала 38,45%, второе место у «Батькивщины» с 10,94% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,09%.

«Оппозиционная платформа — за Жизнь» расположилась на четвертом месте с результатом 8,03%. Радикальная партия Олега Ляшко набрала 7,84%, а партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,21%.

Ранее стали известны результаты экзит-полов. В соответствии с опросом, в Верховную раду проходят пять партий — «Слуга народа» (43,9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» (6,3%).

О том, как проходили досрочные выборы в Раду, — в материале “Ъ” «Служебное соответствие».