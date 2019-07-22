Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК. По итогам подсчета 1% протоколов, «Слуга народа» набрала 38,45%, второе место у «Батькивщины» с 10,94% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,09%.
«Оппозиционная платформа — за Жизнь» расположилась на четвертом месте с результатом 8,03%. Радикальная партия Олега Ляшко набрала 7,84%, а партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,21%.
Ранее стали известны результаты экзит-полов. В соответствии с опросом, в Верховную раду проходят пять партий — «Слуга народа» (43,9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» (6,3%).
О том, как проходили досрочные выборы в Раду, — в материале “Ъ” «Служебное соответствие».
21 июля на Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным национального экзит-пола, в парламент проходят пять партий. “Ъ” знакомит читателей с их программами и лидерами.
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