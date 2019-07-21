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Фанатам «Спартака» выпишут штрафы после стычки с ОМОНом

Болельщикам «Спартака», которые были задержаны после матча клуба с «Ростовом» 20 июля, выпишут штрафы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Ростовской области. Они были отпущены домой.

«На данный момент задержанных нет»,— рассказал собеседник агентства.

Напомним, после матча «Спартак» — «Ростов» произошла стычка между фанатами «Спартака» и ОМОНом. Фанатам «Спартака» долго не давали выйти из под трибунного помещения после игры, это переросло в конфликт. Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что правоохранительные органы пытались выявить нарушителей, которые использовали пиротехнику.

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