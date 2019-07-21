РПЛ объяснила стычку болельщиков «Спартака» с ОМОНом использованием пиротехники

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала стычку, которая произошла между болельщиками «Спартака» и ОМОНом после матча с «Ростовом» в субботу, 20 июля. Фанатам «Спартака» долго не давали выйти из помещения после игры, это переросло в конфликт. В РПЛ заявили, что правоохранители искали нарушителей, которые использовали пиротехнику.
«В ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов (…) Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка»,— говорится в заявлении РПЛ. После этого координационный штаб принял решение подключить ОМОН.
Во время потасовки, по данным ростовской мэрии, задержали 8 человек. Один человек обратился за медицинской помощью.
Отличный футбольный вечер в Ростове испорчен ??— SPORT24.ru (@sport24_ru) 20 июля 2019 г.
После игры ОМОН начал избивать фанатов «Спартака»:https://t.co/j5pvuuSCex
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