РПЛ объяснила стычку болельщиков «Спартака» с ОМОНом использованием пиротехники

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала стычку, которая произошла между болельщиками «Спартака» и ОМОНом после матча с «Ростовом» в субботу, 20 июля. Фанатам «Спартака» долго не давали выйти из помещения после игры, это переросло в конфликт. В РПЛ заявили, что правоохранители искали нарушителей, которые использовали пиротехнику.

«В ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов (…) Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка»,— говорится в заявлении РПЛ. После этого координационный штаб принял решение подключить ОМОН.

Во время потасовки, по данным ростовской мэрии, задержали 8 человек. Один человек обратился за медицинской помощью.