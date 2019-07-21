Явка на выборах в Раду на 16:00 составила 36,25%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составила 36,25%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Они собраны с 160 из 199 округов.
Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.
Всего за места в парламенте борются 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у пяти.
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