Явка на выборах в Раду на 16:00 составила 36,25%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составила 36,25%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Они собраны с 160 из 199 округов.

Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.

Всего за места в парламенте борются 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у пяти.