Адам Пити снова установил мировой рекорд по плаванию брассом на 100 м

Британский спортсмен Адам Пити установил мировой рекорд по плаванию брассом на 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу. Он прошел дистанцию в квалификационном заплыве за 56,88 с. Предыдущий рекорд также принадлежит Пити — 57,1 с.

Второй результат показал китайский пловец Цзыбэй Янь, который проплыл дистанцию за 58,67 с, третий — британец Джеймс Уайлби (58,83 с). Отбор в финальный заплыв также прошли россияне Антон Чупков (59,15 с) и Кирилл Пригода (59,21 с). Они заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Соревнования проходят каждые два года. В 2021 году ЧМ пройдет в японском городе Фукуоке, в 2023 — в Дохе. В 2025 году он состоится в Казани.

Что ожидать от чемпионата в этом году — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».