Twitter заблокировал страницы иранских информагентств

Страниц иранских информагентств агентств Mehr, IRNA и портала «Клуб молодых журналистов» заблокированы в Twitter. На это обратило внимание иранское информагентство Tasnim. Блокировке подверглись страницы СМИ, которые публиковали записи на персидском языке.
По информации источника BBC, причиной ограничений стали скоординированные и целенаправленные притеснения» сторонников учения бахаи. Количество представителей религии достигает в Иране до 300 тыс. человек.
Иран не признает бахаи. Приверженцы религии верят в единство религий и единство человечества.
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