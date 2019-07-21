Поезда на линии от Москвы до Санкт–Петербурга задерживаются из-за проблем на станции

Три поезда «Сапсан», поезда дальнего следования и пригородные поезда задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт–Петербург–Товарный–Московский, сообщает Октябрьская железная дорога. Получить актуальную информацию по расписанию пассажиры могут на сайте РЖД.

Как отмечается, поезд «Сапсан» №756 задерживается на 8 минут, №761 и №763 — на 10 минут. Опоздание в пути для пригородных поездов и поездов дальнего следования составляет от 10 минут до 1 часа.