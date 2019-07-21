В Брянске завели уголовное дело после гибели человека во время пожара в доме престарелых

Следственный комитет России (СКР) по Брянской области завел уголовное дело после пожара в одном из зданий «Дарковичского дома–интерната для престарелых и инвалидов», в результате которого погиб 71–летний житель, говорится на сайте ведомства. Возгорание ликвидировали рано утром в воскресенье, 21 июля.

ГУ МЧС по Брянской области сообщает, что пожар произошел в деревне Дарковичи. Горела комната площадью 20 кв. м. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства дома–интерната, должностных лиц контролирующих органов, ответственных за пожарную безопасность в учреждении»,— отмечается в заявлении СКР.

В данный момент уточняются обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия.

Напомним, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что система интернатов и пансионатов для престарелых деградировала и нуждается в модернизации, поскольку состояние большинства таких учреждений является неудовлетворительным. Он призвал подготовить отдельную программу, чтобы улучшить ситуацию.