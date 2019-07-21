Кинопрокату в России переписывают правила

Игроки российского кинорынка собираются сами регулировать прокат и договариваться о датах премьер, заявила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, представители индустрии будут заранее давать приоритет нескольким национальным фильмам, а релизы остальных картин сдвигаться не будут. Инициатива может стать ответом на политику Министерства культуры, которое, по данным СМИ, не раз переносило премьеры голливудских блокбастеров. Как будут договариваться кинематографисты? И решит ли это проблемы участников рынка? Об этом — Илья Сизов.

Финальную часть киносаги «Мстители» в России увидели на четыре дня позже, чем во всем мире. Как сообщали СМИ, релиз перенес Минкульт ради продвижения отечественной ленты «Миллиард», которую спонсировал Фонд кино. В ведомстве, впрочем, заявляли, что не имеют отношения к изменению даты премьеры. Так или иначе, последний уикенд апреля, когда должны были выйти «Мстители», показал самую слабую кассу за 2019 год.

Подобные скандалы стали случаться довольно часто, и практика переноса премьер вредит и американским, и российским лентам, считает гендиректор московского офиса Comscore Роман Исаев: «Подчас наносится достаточно серьезный и ощутимый ущерб индустрии: кинотеатры стоят пустыми из-за таких действий, рушатся все планы прокатных компаний, происходит возврат билетов.

Нет ни одного случая, когда бы перенос премьеры фильма кому-то помог.

В ситуации конца 2018-го, когда нужно было выпустить два крупных российских релиза перед Новым годом, чтобы они собрали максимальную кассу, они получили деньги, но пострадали четыре голливудских фильма. Аудитория просто не в состоянии "съесть" такое количество картин на одной дате, поэтому зарубежные ленты, конечно, недобрали прибыли».

Обычно конфликты вокруг совпадающих дат премьер решают сами участники рынка. Это общемировая практика. Такой порядок, кстати, зафиксирован и в российских правилах выдачи прокатного удостоверения. Но на деле в ситуацию вмешиваются чиновники, которые в последний момент переносят релиз. Теперь кинематографисты планируют заранее договариваться о датах премьеры без возможности в дальнейшем что-то поменять, рассказала «Коммерсантъ FM» глава Роскино Екатерина Мцитуридзе: «Получается, что и министерство может влиять на ситуацию, и профессиональное сообщество, которое вряд ли можно назвать единым в своем мнении.

Правила-то сейчас существуют, их нужно только соблюдать и не делать исключения ни для кого ни при каких обстоятельствах.

А то у нас часто выясняется, что нужно кого-то "подтолкнуть". Если же индустрия будет выступать за те решения, которые уже приняты и зафиксированы, то это станет неприемлемым».

Отечественные фильмы далеко не всегда способны отбить свою кассу без государственной поддержки, и такая практика вряд ли перестанет существовать, полагает президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов: «Конечно, это входит в противоречие с интересами кинотеатров, независимых дистрибуторов. Министерство культуры будет держать этот вопрос на контроле, потому что это хороший мощный инструмент для решения своих задач. На данный момент, с точки зрения ведомства, они несколько более важны, чем те задачи, которые стоят перед кинотеатрами. Я вижу четкое следование планам по созданию преференций для российского кино в отечественном прокате, что, в принципе, практикуется в каждой стране — национальный кинематограф, так или иначе, поддерживается государством».

Пока инициатива обсуждается, российскую кинопрокатную индустрию может ждать еще один скандал. На 17 октября заявлены премьеры сиквела фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли и российской фантастической ленты «Вратарь галактики». Не исключено, что и в этот раз голливудской сказке придется подвинуться.

Тем временем, депутаты планируют уточнить одну из статей закона о господдержке российского кино, в частности, исключить пункт, который позволяет отказывать в выдаче прокатного удостоверения из-за содержания фильма.