Панама снимает флаг с пропавшего возле берегов Ирана танкера

Морские власти Панамы начали процедуру по снятию флага с танкера Riah, пропавшего в Ормузском проливе воззле берегов Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление властей. «Мы осуждает использование судов под флагом Панамы для совершения незаконных действий»,— говорится в сообщении.

Процесс снятия флага означает, что танкер удалят из реестра Панамы. После этого все члены экипажа не будут обязаны подчиняться панамским законам.

Прежде, чем начать процесс снятия флага, Панама провела расследование, в результате которого ей не удалось установить владельца танкера.

Иностранный танкер был задержан морским патрулем Корпус стражей исламской революции (КСИР) у острова Ларак в Ормузском проливе в середине июля. Согласно сообщению пресс-службы КСИР, судно, команда которого состояла из 12 человек, контрабандой перевозило 1 млн литров топлива. Название судна не объявлялось, при этом 14 июля с радаров пропал в Персидском заливе танкер Riah, который шел из ОАЭ под флагом Панамы. Позднее Тегеран распространил видео, где можно прочитать, что задержанный корабль называется Riah.

Подробнее — в публикации “Ъ”.