Власти Иркутской области предложили выдавать кредиты под 2% для пострадавших бизнесменов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил выдавать пострадавшим предпринимателям кредиты под 1–2%. «Обратились в правительство РФ, чтобы совместно с Фондом развития моногородов могли дать таким предпринимателями кредиты под 1-2%, предварительно добро на это есть»,— сказал господин Левченко (цитата по ТАСС).

Среди предлагаемых мер, над которыми работают власти, губернатор назвал налоговые каникулы и выделение новых земель на неподтопляемых территориях.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по устранению последствий наводнения в Иркутской области. Это произошло после того, как он посетил пострадавшие районы и пообщался с местными жителями.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».