Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших. По его словам, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено, из 48 мостов 46 восстановлено.

«Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение»,— заявил губернатор в Instagram.

Напомним, президент России Владимир Путин раскритиковал работу по устранению последствий наводнения в Иркутской области. Это произошло после того, как он посетил пострадавшие районы и пообщался с местными жителями.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».