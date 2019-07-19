Group-IB заявила о безопасности FaceApp

Снова ставшее популярным приложение FaceApp не передает фотографии пользователей третьим лицам. Такой вывод сделали эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

«Анализ сетевого трафика показывает, что передачи всех фотографий не осуществляется, под гаджеты на iOS приложение использует системное API, которое дает возможность пользователю выбрать одну фотографию для доступа приложения, другие фото приложение не получает и не хранит их»,— сообщил «РИА Новости» руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Он указал, что приложение в дальнейшем может быть доработано, и редактируемые фотографии можно будет не хранить, оставляя лишь CRC или hash (слепок исходной фотографии).

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp, разработчиком которого является российская компания. Он указал, что пользователи «должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», и эти данные могут быть использованы «в будущем без согласия пользователя».

Компания-разработчик Wireless Lab уверяет, что на сервер поступает только та фотография, которую для обработки выбрал пользователь. При этом большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после загрузки.

Какие данные может собирать приложение и зачем — в публикации “Ъ FM”.