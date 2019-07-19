Росстандарт отменил ГОСТ по фотографированию младенцев

Росстандарт отменил ГОСТ «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования» и вернул его на доработку в связи с тем, что он «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса».

«В его тексте содержатся требования к фотографам, осуществляющим фотосъемку новорожденных детей. В том числе запрещена фотосъемка для людей с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это положение вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей»,— сообщили в ведомстве.

В сообщении на сайте Росстандарта говорится, что инициатором разработки стандарта выступали организации, которые оказывают услуги в сфере фотобизнеса для новорожденных. Проект ГОСТа подготовил Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, его планировалось ввести с 1 января 2020 года.